Ce samedi 13 octobre aura lieu le troisième prime de Danse avec les stars saison 9. MYTF1 vous propose d’entrer dans les coulisses des répétitions avec Clément Rémiens et Jeanfi Janssens.

Le troisième prime de Danse avec les stars 9 s’annonce riche en surprises. Ce samedi 13 octobre, les neuf couples toujours en compétition vont devoir faire sortir leurs émotions pour cette soirée basée sous le signe de l’amour. Tous ont le même objectif : faire chavirer le cœur des coachs et des téléspectateurs. En salle de répétitions, Clément Rémiens et Jeanfi Janssens donnent tout.



"Oui chef !" : Clément Rémiens applique à la lettre les conseils de Denitsa Ikonomova

Depuis deux semaines, Clément Rémiens a prouvé qu’il était un très bon danseur. La semaine dernière, l’acteur de Demain nous appartient a relevé le défi de la figure imposée et s’est retrouvé avec les félicitations des quatre juges. Alors, cette semaine, la danseuse professionnelle lance un nouveau challenge à Clément Rémiens : s’imposer réellement sur le parquet de Danse avec les stars. Mais dans la salle de répétition, un problème persiste. Le jeune homme n’arrive pas à laisser sa jambe tendue. "Je galère", s’amuse-t-il. Mais qu'il se rassure, il est entre de bonnes mains !









Jeanfi Janssens inspiré par l’amour



Samedi soir, Jeanfi Janssens a un défi à relever : laisser transparaître ses émotions pour ce troisième prime "de l’amour". Pour mettre en valeur son partenaire, Marie Denigot lui propose une valse, une danse qui, selon elle, "lui correspond" et ne peut que le "mettre en valeur". Toujours présent pour faire rire, le comique va devoir prouver qu’il sait aussi se montrer sensible et cela lui parle énormément !