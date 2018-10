Par M.M. | Ecrit pour TF1 |

Ça y est ! La neuvième saison tant attendue de Danse avec les stars a été lancée samedi 29 septembre avec un premier prime endiablé. Les personnalités en compétition ont tous foulé le parquet pour la première fois face aux juges. L'occasion pour les téléspectateurs de découvrir les premiers pas de danse de Carla Ginola, Pamela Anderson, Héloïse Martin, Lio, Iris Mittenaere, Basile Boli, Vincent Moscato, Clément Rémiens, Anouar Toubali ou encore Terence Telle et Jeanfi Janssens.

Et pour cette deuxième semaine de compétition, les choses sérieuses commencent. Les danseurs professionnels sont encore plus exigeants avec leur protégé respectif. C'est le cas par exemple de Katrina Patchett qui conseille et épaule Basile Boli. Après une samba rythmée sur le titre Sapés comme jamais de Maître Gims, le duo devra surprendre et convaincre le jury sur un jive.

Pas facile pour l'ancien footballeur qui avoue avoir des "genoux en bois". Heureusement, sa partenaire est là pour le porter vers le haut et ainsi l'encourager : "Pas mal, mais tu ne pointes pas assez tes pieds. L'énergie est bonne", a assuré Katrina Patchett. Basile Boli arrivera-t-il à dépasser le score de 21 points (récoltés lors du premier prime) ? Réponse samedi 6 octobre sur TF1.