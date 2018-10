Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Après leur rumba qui a bluffé les juges la semaine dernière, Héloïse Martin est de retour en salle de répétitions pour apprendre une nouvelle danse, celle de l’amour : la rumba. Le défi pour celle qui incarne Tamara à l'écran, est de jouer à la fois sur la sensualité mais aussi le contrôle. Un nouveau défi pour Héloïse qui a mis la barre très haute lors du premier prime en se hissant au top du classement. Alors Christophe Licata ne compte pas la lâcher. "Il faut aller jusqu’au bout des ongles," lui conseille son danseur. "Tu vas me toucher la poitrine, je vais me faire un kiff" Chaud devant !





Après la samba de la semaine dernière, on retrouve Basile Boli et Katrina Patchett en pleine répétition de leur nouvelle danse. Ensemble, ils travaillent une danse bien plus rapide et précise que la précédente : le jive ! Pour sa danseuse, Basile Boli doit faire preuve d’énergie et de fun cette semaine, et laisser la place au Mike Tyson de la danse qui sommeille en lui … Le jive, <strong>Iris Mittenaere</strong> s’y colle aussi cette semaine et malgré des bons débuts, l’apprentissage reste difficile.





Sinon pour Anouar Toubali, l’exercice du paso doble se révèle plus difficile que prévu. En cause ? Sa virilité ! "Le paso c’est tout ce que je ne suis pas. Je ne me sens pas crédible," confie l’acteur. Pourtant dès qu’il prend les choses au sérieux, on y croit ! Sa partenaire de danse<strong> Emmanuelle Berne</strong> est la première à l’encourager. Elle veut un Anouar sûr de lui et prétentieux, un "hombre" ! Du côté de Rio de Janeiro où Jeanfi Janssens tente d’apprendre la samba, ce n’est pas encore gagné. Il lui reste encore quelques jours pour se perfectionner sinon les juges risquent fort de ne pas lui faire de cadeau …





