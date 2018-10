Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Nouvelle semaine de compétition et nouvel enjeu pour nos stars. Samedi soir, ils vivront une première élimination alors il n’y a pas une minute à perdre pour travailler sa prochaine chorégraphie. Pour Anouar Toubali et Terence Telle, il va falloir apprendre "à piquer la bête" et à dompter leur partenaire. Leur prochaine danse ? Un paso doble ! Au programme : sérieux, rigueur et virilité.













Après leur tango argentin de la semaine dernière, Iris Mittenaere et Carla Ginola doivent apprendre une toute nouvelle danse. Avec Anthony Colette, l’ex Miss Univers apprend une chorégraphie de jive, plus punchy et moins sensuelle que la précédente. Pour la fille de David Ginola, ce sera cha cha samedi soir, au côté de Jordan Mouillerac.













Le cha cha, Pamela Anderson s’y est collée dès le premier prime. Alors cette semaine, place à la danse contemporaine ! Adieu aux talons, bonjour les pieds nus … Maxime Dereymez apprend à la star à "lâcher ses rotules". Feront-ils aussi bien que Terence Telle et Fauve Hautot la semaine dernière ?









Pour Vincent Moscato, cette première journée de répétitions est placée sous le signe de la Valse. Du côté de Sète où se tourne "Demain nous appartient", Clément Remiens apprend qu’il va danser un Charleston. Lio travaille un foxtrot mais le plus gros défi pour elle, sera d’apprendre à gérer ses émotions. Enfin, Jeanfi Janssens s’envole direction Rio de Janeiro pour une samba qui s’annonce rythmée. Pas de problèmes pour l’ancien stewart qui a déjà eu la chance de danser sur un vrai char de carnaval !













Danse avec les stars, saison 9 à retrouver chaque samedi soir à partir de 21h sur TF1