Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Samedi dernier, Danse avec les stars a fait son grand retour sur nos écrans. Et le programme a rencontré un franc succès. En effet, le concours a attiré plus de 5 millions de curieux impatients de découvrir les prestations des 11 célébrités qui participent à la compétition cette année. Les prestations d’Iris Mittenaere, HéloïseMartin, Terence Telle, Clément Rémiens, Lio ou encore celle d’Anouar Toubali ont particulièrement attiré l’attention des téléspectateurs. En revanche, alors qu’elle était très attendue, la performance de Pamela Andersonsemble avoir quelque peu déçu le jury. La belle blonde s’est classée seulement 8ème au classement. Malgré la déception, l’ancienne star d’Alerte à Malibu ne baisse pas les bras pour autant.

Pour cette deuxième semaine de compétition, Pamela Anderson et Maxime Dereymez ont repris le chemin des répétitions. Et ils sont plus complices que jamais ! Alors que le danseur lui demande de réaliser une chorégraphie. « Hugh Me », réclame alors le beau brun. La belle s’exécute alors sans rechigner. Et il semble que l'actrice progresse... Affaire à suivre !

Pour retrouver Danse avec les stars, rendez-vous ce samedi 6 septembre sur TF1 !