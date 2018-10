Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

A la veille du deuxième prime, on retrouve les stars en salle de répétitions. Depuis lundi, elles travaillent d'arrache pied leur danse de la semaine... Et c'est pas encore gagné !

Le coup d'envoi de la nouvelle saison de DALS a été donné la semaine dernière. Les couples se sont succédé sur la piste de danse. Certains candidats se sont surpassés et ont ébloui les membres du jury à l'image d’Héloïse Martin et son partenaire de danse Christophe Licata.

Cette semaine, les stars sont retournées en studio pour les répétitions. Chacha, jive, samba... Les célébrités vont tout donner pour être prêtes le jour J. Pour ce deuxième prime, les couples vont devoir réaliser une figure imposée. Celle d'Iris Mittenaere et Anthony Colette a été choisie par Patrick Dupond. Il s'agit du porté de l'écharpe. Un porté très difficile qu'ils ont du mal à appréhender. Ce samedi, une autre épreuve attendent les stars. Les trois derniers du classement devront s’affronter pendant 45 secondes sur une nouvelle danse. Une danse en plus donc pour nos célébrités… On retrouve Carla Ginola et Jordan Mouillerac en salle de répétitions. Et le stress commence à monter.

Pour découvrir le nouveau prime de Danse avec les stars, rendez-vous le samedi 6 septembre sur TF1 !