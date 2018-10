Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

J-1 avant le prime Halloween de Danse avec les stars samedi soir sur TF1. Les célébrités encore en course, travaillent toujours plus dur pour arriver à décrocher le premier 10 de la saison 9 et attention, une épreuve redoutable fait son retour.

Cette semaine dans Danse avec les stars, c’est le retour du marathon de la danse. 3 minutes de salsa sur « C’est la, c’est la, c’est la salsa du démon …. ». Horreur, malheur : toutes les 30 secondes, un couple est éliminé. A la clé, un bonus de 40 points qu’Héloïse Martin veut décrocher à tout prix ! Pour ça, elle peut compter sur le soutien sans failles de son partenaire de danse Christophe Licata.









On avait l'habitude de les découvrir joyeux, gais et taquins. On les retrouve aujourd'hui, à la veille d'un nouveau prime décisif, plus concentrés que jamais. Iris Mittenaere et Anthony Colette travaillent un mouvement de chorégraphie très spécifique. Et pour les plus attentifs, vous aurez deviné la danse et la chanson.





Cette semaine, Jeanfi Janssens et Marie Denigot vont devoir danser un Paso Doble, une danse où l'homme doit prendre le pouvoir. Une idée qui plait beaucoup à notre comique... Et quand Jeanfi Janssens prend le pouvoir, regardez ce qu'il décide de faire !









Du côté de Basile Boli, après deux mois de travail ensemble, l’ancienne star de l’OM a décidé d’offrir à sa danseuse, un sifflet. Pas sûr que ce soit la meilleure idée !