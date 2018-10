Par C.A | Ecrit pour TF1 |

Plus que quelques jours avant le troisième prime de Danse avec les stars. En attendant, MYTF1 vous propose d’entrer dans les coulisses des répétitions avec Iris Mittenaere et Héloïse Martin.

Samedi 13 octobre aura lieu le troisième prime de Danse aves stars. Les 9 couples toujours en lice vont devoir enflammer le parquet et conquérir les téléspectateurs afin de ne pas quitter l’aventure. Ainsi, les danseurs professionnels mettent la barre haute : ils veulent surprendre. Et en salle de répétition, les duos sont à fond !



Christophe Licata demande à Héloïse Martin d’être dominatrice

Christophe Licata et Héloïse Martin forment l’un des duos les plus prometteurs de cette nouvelle saison. La semaine dernière, ils ont ébloui le jury, mais aussi les téléspectateurs, grâce à un porté réalisé avec brio. Cependant, pour le prochain prime, ils sont attendus au tournant. Comme l’explique Christophe Licata, Héloïse Martin doit se laisser aller. Pour cela, le danseur professionnel lui propose de danser un tango. En ce qui concerne cette nouvelle chorégraphie, la jeune comédienne va devoir sortir le grand jeu… "Il va falloir que tu me domines, que tu me bouffes avec les yeux. Que tu me mettes mal à l’aise", explique Christophe Licata. Héloïse Martin va-t-elle réussir à se transformer en femme fatale ?





Iris Mittenaere, pas très tendre avec Anthony Colette

Iris Mittenanere et Anthony Colette sont complices sur le parquet de Danse avec les stars, mais aussi en répétitions. Alors que le duo se prépare fortement au prochain prime, au cours duquel l’ancienne Miss France va devoir faire ses preuves, la situation dépare très vite. En effet, lors d’un mouvement, Iris Mittenaere a malencontreusement donné un coup dans les dents de son partenaire… Ni une, ni deux, le duo part dans un fou rire. Anthony Colette l’accuse même de lui avoir cassé une dent. Pour rire ? On l’espère !