Tic tac tic tac... Les duos encore en compétition continuent d'enchaîner les entraînements pour tenter de convaincre le jury lors du prochain prime de Danse avec les stars.

1) Clément Rémiens redoute un porté

Les chorégraphies se corsent pour ce nouveau prime de Danse avec les stars. Clément Rémiens l'a bien compris. Le comédien doit enchaîner plusieurs portés avec sa partenaire Denitsa Ikonomova pour cette nouvelle chorégraphie qui s'annonce de haute voltige. Mais la fatigue comment aussi à se faire sentir... Arrivera-t-il à réaliser ce porté si difficile ? Réponse samedi.

2) Héloïse Martin doit repousser ses limites

La comédienne est une excellente apprentie danseuse. Toujours rigoureuse et motivée. Mais pour cette nouvelle semaine de compétition, Christophe Licata souhaite qu'elle se dépasse de nouveau. Et le duo devra tout donner sur une salsa rythmée pour convaincre le jury, de plus en plus exigeant.

3) Iris Mittenaere se jette dans l'inconnu...

Si Clément Rémiens doit enchaîner les portés, Iris Mittenaere, de son côté, doit jetter son partenaire par terre ! Anthony Colette est ravi de cette chorégraphie qui s'annonce survoltée comme en témoignent les images ci-dessous. Soyez donc au rendez-vous samedi 20 octobre à partir de 21 heures sur TF1.