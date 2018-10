Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Le quatrième prime de "Danse avec les stars" approche à grands pas ! Les célébrités n’ont plus que quelques jours pour répéter leur chorégraphie afin que tout soit parfait samedi soir. En attendant, MYTF1 vous dévoile les coulisses des répétitions avec Jeanfi Janssens et Basile Boli.

La compétition bat son plein ! Samedi 20 octobre prochain aura lieu le quatrième prime de Danse aves stars. Les huit couples toujours en lice vont devoir faire une nouvelle fois leurs preuves sur le parquet de TF1 pour ne pas risquer de quitter le concours. C’est pourquoi, les célébrités redoublent d’efforts lors des répétitions. Les danseurs professionnels poussent leurs binômes dans leurs retranchements pour être les meilleurs sur la piste de danse !

Marie Denigot lance un défi à Jeanfin Janssens

Jeanfi Janssens va inaugurer un style de danse radicalement différent samedi soir. Lors des répétitions, sa partenaire Marie Denigot lui a annoncé qu’ils allaient être jugés sur un contemporain. Et pour corser l’exercice, l’humoriste va danser sur l’un des titres mythiques de Charles Aznavour, Comme ils disent. "C’est une chanson que j’ai beaucoup et qui résonne en moi. Charles Aznavour était un très grand chanteur qui maniait le verbe comme personne", confie-t-il à la jolie brune. Cette dernière veut tout faire pour qu’il mette ses émotions en avant. "Il va falloir que tu t’appropries les paroles de la chanson et que tu les fasses ressortir avec tes émotions personnelles", explique la jeune femme. Pari réussi ?





Katrina Patchett met en garde Basile Boli

La danseuse australienne compte bien emmener Basile Boli le plus loin possible dans le concours. Et pour cela, elle veut qu’il dresse le bilan de sa progression depuis le début de l’aventure mais aussi des conseils donnés par les juges. Le footballeur le sait, son principal défaut c’est son manque de technique et "excitation" qu'il n'arrive pas toujours à canaliser. "Quand tu as envie de bien faire, parfois il y a l’athlète qui ressort (…) En danse, il faut garder un peu plus de finesse. Il faut mettre l’énergie ailleurs que dans la force", déclare Katrina Patchett. Alors, le sportif va-t-il mettre ces instructions en application ? Réponse dans quelques jours.