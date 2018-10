Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Lio s’est démarquée depuis le début de la compétition. Bouleversante lors du deuxième prime du concours, elle était arrivée première du classement avec son partenaire Christian Millette. Elle a de nouveau fait sensation samedi 13 octobre dernier.

Sa samba avec sur le titre Samba do Brazil de Bellini a fait tourner toutes les têtes !Le jury était lui aussi très impressionné par l’aisance de la chanteuse sur la piste de danse. Patrick Dupont et Shy'm lui ont même accordé la très bonne note de 9. Avec un score de 32 points, la jolie brune s’est hissée à la première place du classement général ex aequo avec Pamela Anderson.

Mais ce n’est pas pour autant que Lio compte se reposer sur ses lauriers, bien au contraire ! Elle travaille d’arrache-pied pour que sa prochaine chorégraphie soit parfaite. Alors, quelle danse va-t-elle interpréter samedi 20 octobre prochain ? On a la réponse !

L’artiste va s’élancer sur un Quickstep, une danse particulièrement rapide qui va nécessiter de longues heures de répétition. Pour Christian Millette, c’est l’occasion pour son apprentie danseuse de pouvoir "sautiller un peu partout et gambader autour de la scène !". De son côté, Lio semble ravie de relever ce défi et accueille cette annonce avec le sourire. Reste à savoir si le duo conservera sa première place sur le podium. Pour le savoir, rendez-vous pour la quatrième prime de Danse avec les stars 9 samedi 20 octobre prochain dès 21h00 sur TF1.

Revivez la dernière prestation de Lio sur une samba claiente !