Par SC

Semaine après semaine, Pamela Anderson, Vincent Moscato et les autres travaillent d'arrache-pied afin de décrocher de bonnes notes durant le prime. Des répétitions placées sous le signe de la perséverance... et de la bonne humeur. La preuve en images.

Les répétitions sont l'occasion idéale pour tenter de fignoler un style un peu trop brut ou bien se mettre au niveau concernant les pas à apprendre. A mesure que le prime approche, il devient de plus en plus difficile de tenir le rythme endiablé. Cette semaine encore, nos stars, coachées par leurs danseurs, donnent le meilleur d'elles-mêmes pour que tout soit absolument parfait samedi soir sur la scène de Danse avec les stars.



Pamela Anderson, suit religieusement les indications de Maxime Dereymez depuis lundi matin. Très consciencieuse, l'actrice n'a qu'un seul objectif en tête : convaincre les jurys et les téléspectateurs pour pouvoir poursuivre l'aventure. Et pour cela, elle est prête à se donner à fond. Vincent Moscato lui, s'essayera ce samedi soir au chacha, une danse qui ne lui fait pas peur mais qu'il n'a jamais dansée " Je n'ai aucun a priori, je ne sais pas trop ce que c'est" explique-t-il à sa coach. Cette dernière lui confie alors qu'il s'agit d'une danse qui "bouge du popo" avant d'attaquer les répétitions qui s'annoncent plus compliquées que celles de Pamela... En effet, lors de ses deux derniers passages sur scène, le jury était quelque peu partagé, car techniquement Vincent Moscato avait beaucoup de travail à accomplir pour s'améliorer...



Pamela Anderson et Vincent Moscato réussiront-ils leur pari ? La réponse samedi à 21h sur TF1