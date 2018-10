Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Plus que quelques jours de répétitions avant le grand soir ! Samedi 20 octobre, les célébrités vont s’élancer pour la quatrième fois sur la piste de danse. MYTF1 vous emmène dans les coulisses des répétitions d’Iris Mittenaere et Clément Rémiens.

Bientôt le jour J. À quelques jours du prime 4 de Danse avec les stars, les duos encore en lice pour décrocher le trophée s’entraînent encore et encore. Les danseurs professionnels ont tous révélé à leur partenaire quelle danse ils allaient interpréter samedi soir et sur quelle musique. Il n’y a plus qu’à s’y mettre !

Iris Mittenaere apprend à se déhancher

La session d'entraînement d’Iris Mittenere n’est pas de tout repos. Et pour cause, cette semaine elle va devoir faire ses preuves sur une samba brésilienne. Déhanchés, rebonds, sensualité… Tout un programme. Pour son coach Anthony Colette, Miss Univers est plutôt partie sur une "samba ch'tis" ! "Rebondis dans le sol, Iris, ne t'écrases pas !", lui conseille son partenaire. Arrivera-t-elle à mettre ce conseil en application ?





Clément Rémiens vise Denitsa Ikonomova

Pour Clément Rémiens aussi les répétitions sont intenses. L’acteur de Demain nous appartient n’est pas assez énergique dans sa chorégraphie. Pour l’aider à faire des mouvements plus punchy, Denitsa Ikonomova a une méthode bien à elle. Le lancer… de paquets de mouchoirs ! Une méthode imparable, surtout quand le comédien vise la danseuse !