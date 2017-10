Par Martin TRAN | Ecrit pour TF1 |

Quel juge a donné les meilleures notes samedi ? Lequel a été le plus « avare » ? Revue de notes de la première soirée de Danse avec les Stars 8 !

Pour sa première dans Danse avec les Stars, Nicolas Archambault le plus généreux des juges…

Il était au moins aussi attendu que les dix stars de cette saison 8 de Danse avec les Stars… Comment s’en est sorti le nouveau juge Nicolas Archambault pour sa grande première aux côtés de Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot et Chris Marques ? Bien, plutôt bien… très bien même, finissant la soirée avec la moyenne de notes données aux couples de cette saison 8 la plus haute (avec 6,80 sur 10 !) et le plus haut total de 9 (deux, pour Agustin Galiana et Candice Pascal, et pour Lenni-Kim et Marie Denigot).

… devant Fauve, Chris et Jean-Marc !

Derrière Nicolas Archambault, c’est Fauve Hautot qui s’est montrée généreuse aussi, avec une moyenne de 6,5/10. Elle aussi a donné un 9 pendant cette première soirée de DALS 8, au couple formé par le jeune chanteur québécois et sa partenaire finaliste de la saison précédente avec Artus. Ensuite arrive… Chris Marques : incroyable mais vrai, le multiple champion du monde de salsa, réputé pour sa sévérité, termine la soirée avec la moyenne de notes données de 6,3/10, devant le 6/10 de Jean-Marc Généreux, dont la meilleure note de la soirée, un 8, a été donnée à... Agustin Galiana !!

Agustin et Lenni-Kim en haut de l’affiche

Mais ce qui vous intéresse finalement, ce sont les notes données aux couples de cette saison 8 de Danse avec les Stars : avec 33 points, le classement de la première soirée a été dominé par les deux couples à qui Nicolas Archambault a donné ses deux 9. Suivent Joy Esther et Tatitana Silva (27 points), Hapsatou Sy (26), son compagnon Vincent Cerutti (24) à égalité avec Arielle Dombasle. Puis viennent Camille Lacourt et Sinclair (21 points chacun), et enfin Elodie Gossuin, à 20 points.

Mais qu’Elodie Gossuin se rassure : elle aura l’occasion de remonter la pente dès ce samedi, lors d’un prime où elle va pouvoir donner libre cours à ses émotions, si l’on en croît le thème de la prochaine soirée de Danse avec les Stars, à découvrir dans la vidéo qui suit…