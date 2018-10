Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Hier soir, le prime numéro 4 a réservé son lot de surprises ! La première, c'est sans aucun doute l'abandon pour la soirée. A cause d'une blessure très sérieuse au mollet, elle est dans l'incapacité de danser et reviendra la semaine prochaine sur le parquet du studio 217 si son corps lui permet. Quoi qu'il en soit, elle peut compter sur le soutien de son boyfriend, le champion du monde Adil Rami. Dans un message vidéo, il lui demande même de ramener la coupe à la maison ...





Basile Boli a lui aussi des supporters de taille. Après Vincent Moscato, c'est son premier entraîneur Guy Roux qui a tenu à lui adresser un message d'encouragement tout en menaçant un peu "Chris Marquette" au passage. Sylvie Tellier elle, a fait le déplacement pour encourager sa protégée Iris Mittenaere en direct. On retiendra aussi le bel hommage de Candice Pascal et Christophe Licata sur le nouveau titre de Johnny Hallyday "J'en parlerai au diable", et qui l'a probablement poussé vers l'épreuve du face à face. Heureusement pour elle, qui a été éliminée de la compétition. Soulagés de poursuivre la compétition, les candidats encore en course et leurs danseurs ont tenu à remercier leur public sur les réseaux sociaux.

Revue de tweets du week-end :