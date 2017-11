Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Cette semaine est spéciale pour les stars encore en compétition puisqu’elles ont été coachées par les jurés du programme. Fauve Hautot, Jean-Marc Généreux, Chris Marques et Nicolas Archambault ont eu le plaisir d’entraîner les couples de Danse avec les stars. Mieux encore, ils partageront 30 secondes avec les apprentis danseurs. Un défi de taille pour les stars qui enchaînent les répétitions depuis plusieurs semaines. Fauve Hautot dansera donc aux côtés de Sinclair et Agustin Galiana, Chris Marques sera auprès de Camille Lacourt et Arielle Dombasle, Jean-Marc Généreux partagera une danse avec Elodie Gossuin et Lenni-Kim et enfin Nicolas Archambault sera sur le parquet avec Joy Esther et Tatiana Silva.

Depuis le lancement de cette huitième saison de DALS, deux stars ont été éliminées : Vincent Cerutti et Hapsatou Sy. Cette semaine encore, à l’issue du prime, un participant devra quitter l’aventure. C’est à vous de décider qui quitter le programme jeudi soir ! Soyez donc au rendez-vous à partir de 21 heures sur TF1 pour le prime spécial « juges ».

Découvrez la liste des danses ci-dessous :

Joy Esther et Anthony Colette – Un foxtrot Lenni-Kim et Marie Denigot – Un jive Agustin Galiana et Candice Pascal – Une rumba Camille Lacourt et Hajiba Fahmy – Un jive Arielle Dombasle et Maxime Dereymez – Une rumba Sinclair et Denitsa Ikonomova – Un tango Tatiana Silva et Christophe Licata – Une rumba Elodie Gossuin et Christian Millette – Une valse



En attendant ce prime, découvrez les OFF des répétitions !