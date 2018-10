Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

La quatrième semaine de répétitions se poursuit dans Danse avec les stars. Les candidats se préparent pour ce nouveau prime qui s’annonce riche en surprises. Pour Terence Telle, ce prime sera placé sous le signe de l’amour. Le mannequin va devoir faire ses preuves sur une Rumba. Et cette danse, il la dédie à Shy’m. Depuis que la coach lui a mis un 9 il n’a d’yeux que pour elle. De son côté, Lio, qui ne veut pas perdre sa place de favorite, s’entraîne d’arrache-pied avec son partenaire de danse Christian Milette. Souriante et motivée, la chanteuse est plus déterminée sur jamais. Cette semaine, la brune dansera sur un Quickstep. Si Lio continue de progresser de semaine en semaine, Clément Rémiens semble moins énergique dans sa chorégraphie. Lors du dernier prime, les coachs l’ont mis en garde, il faut qu’il se montre plus investi. Les répétitions se transforment en lacé de mouchoirs.

"Rebondis dans le sol, Iris ne t’écrases pas"

Alors que l’ambiance est d’humeur joyeuse du côté de Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova, Iris Mittenaere et Anthony Colette entame leur session d’entraînement par une Samba. Mais l’ancienne Miss a des difficultés à assimiler les pas de la Samba brésilienne avec ses déhanchés et ses rebonds. Pour elle, ce sera plutôt une Samba ch’ti. "Rebondis dans le sol, Iris ne t’écrases pas", lui lance Anthony Colette. De son côté, Jeanfi Janssens continue de surprendre son public. Le comique dévoile peu à peu sa carapace. Cette semaine, il dansera un Contemporain sur le titre Comme il disent de Charles Aznavour. L’humoriste, qui devra s’approprier les paroles de la chanson, risque d’être encore plus bouleversant que lors des précédents primes.



En attendant de découvrir les présentations de nos stars et des danseurs, découvrez les répétitions de Lio et Christian Milette :