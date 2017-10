Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Les répétitions s’enchaînent pour les dix stars de la nouvelle saison de Danse avec les stars. Et la fatigue commence à se faire sentir comme en témoignent les dernières images des répétitions d’Arielle Dombasle.

Déterminée à donner son maximum pour le lancement de la huitième saison de Danse avec les stars, Arielle Dombasle enchaîne les répétitions avec rigueur et attention. Mais le niveau de cette saison risque d’être élevé. Pour le premier prime, la comédienne et son danseur Maxime Dereymez devront proposer un paso doble. Une danse particulièrement difficile à exécuter. Pour cette chorégraphie, Arielle Dombasle devra « jouer le rôle de la cape » face à son danseur. Puissance et vitesse seront donc de rigueur.

Après plusieurs jours de répétitions, la fatigue commence à se faire sentir pour toutes les stars en compétition. Et Arielle Dombasle ne dira pas le contraire ! Après cette séance d’entraînement, elle s’est écroulée de fatigue : « C’est un des pas les plus compliqués, qu’est-ce que c’est dure, plus difficile tu meurs. »

Les dernières heures de répétitions sont cruciales pour les dix couples. Samedi 14 octobre, ils présenteront leur première danse face au jury composé de Fauve Hautot, Chris Marques, Jean-Marc Généreux et Nicolas Archambault. Pour le lancement, Nikos Aliagas sera aux côtés de Sandrine Quétier pour commenter les prestations en direct de la nouvelle Red Room. Rendez-vous samedi à 21 heures. En attendant, retrouvez toutes les images des répétitions sur MYTF1.

Revivez la première rencontre entre Arielle Dombasle et Maxime Dereymez !