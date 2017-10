Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Depuis plusieurs semaines, les stars de la huitième saison de DALS répètent avec rigueur et concentration leur première chorégraphie. Chaque personnalité devra donner son maximum pour convaincre le jury composé de Fauve Hautot, Chris Marques, Jean-Marc Généreux et Nicolas Archambault. Et depuis quelques jours, la pression est à son paroxysme. Comme en témoignent les images des répétitions, certaines stars peinent à trouver leurs marques face à leur danseur professionnel. C’est le cas de Sinclair qui n’est pas vraiment à l’aise dans les bras de Denitsa Ikonomova, Elodie Gossuin qui suscite souvent le rire de Christian Millette avec son déhanché décalé ou encore Tatiana Silva qui tente des portés "gênants". Mais grâce aux précieux conseils et consignes de leur danseur professionnel, les stars en compétition seront prêtes pour le premier prime de ce soir.

Du côté des animateurs, Sandrine Quétier sera entourée de Nikos Aliagas pour co-animer la soirée. L’animateur de 50’Inside commentera les prestations des couples et les notes du jury en direct de la Red Room. Pour rappel, aucun couple ne sera éliminé le premier prime. Dès le deuxième, les téléspectateurs seront invités à voter pour leur duo préféré.

Découvrez la liste des danses imposées ci-dessous :

- Arielle Dombasle et Maxime Dereymez – un paso doble - Agustin Galiana et Candice Pascal – une samba - Elodie Gossuin et Christian Millette – un cha cha - Camille Lacourt et Hajibah Fahmy – un foxtrot - Tatiana Silva et Christophe Licata – une samba - Lenni-Kim et Marie Denigot – un quickstep - Hapsatou Sy et Jordan Mouillerac – un tango

- Sinclair et Denitsa Ikonomova – une samba - Joy Esther et Anthony Colette – une rumba - Vincent Cerutti et Katrina Patchett – une rumba