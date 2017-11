Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Après Nikos Aliagas, Christophe Dechavanne, Laurence Boccolini et Jean-Luc Reichmann, c’est à une nouvelle figure historique de TF1 que revient cette semaine la place de co-présentateur de Danse avec les stars. Avant de prendre la direction de Châteauroux pour la grande soirée Miss France 2018 organisée le 16 décembre prochain – et diffusée en direct sur TF1 -, Jean-Pierre Foucault rejoint Sandrine Quétier pour une soirée qui s’annonce mémorable !

Le présentateur du Loto et de Miss France, qui a accepté cette mission à la seule condition de "ne pas danser" comme il l’a confié avec humour à Yahoo, va en effet animer en duo la grande soirée Switch. Pour ce 5ème prime de Danse avec les stars 8, les couples ont été totalement mélangés grâce aux votes des internautes. Ces derniers ont formé des duos inédits afin de corser encore plus le défi à relever par les 7 personnalités toujours en lice. A elles de composer avec un nouveau partenaire et de nouvelles méthodes de travail.

Pour cette grande soirée Switch qui réserve de nombreuses surprises aux téléspectateurs, Joy Esther est accompagnée de Christian Millette, Tatiana Silva d’Anthony Colette et Elodie Gossuin de Christophe Licata. Agustin Galiana danse avec Marie Denigot, Camille Lacourt avec Candice Pascal, Lenni-Kim avec Denitsa Ikonomova et Sinclair avec Hajiba Fahmy. Quelles chorégraphies vont offrir ces couples inédits ? Réponse samedi dans Danse avec les stars. Une émission diffusée à 21h sur TF1 et présentée par le duo Sandrine Quétier/Jean-Pierre Foucault !

