Sami El Gueddari, Fauve Hautot, et Laurent Maistret : "Trois super héros" sur un contemporain

Au programme de la soirée anniversaire de "Danse avec les stars" ce samedi 19 octobre sur TF1 : Sami El Gueddari, Fauve Hautot, Laurent Maistret dansent un contemporain sur “Trop beau” de Lomepal.

Dixième saison de Danse avec les stars. Pour ce prime spécial dixième anniversaire, les stars emblématiques du programme sont de retour. Ils nous ont fait vibrer lors de leur saison et ce soir, ils sont de retour pour une soirée complètement folle. Nos 7 stars encore en compétition ne dansent pas à deux mais bien à trois ce soir. Laurent Maistret a gagné Koh-Lanta et Danse avec les stars, saison 7, aux côtés de Denitsa Ikonomova. Sami El Gueddari et Fauve Hautot qui ne cessent d'étonner depuis le début de la compétition, ont dû travailler toute la semaine sans Laurent. Ce dernier a appris la chorégraphie en vidéo... "Laurent dès qu’il entre sur scène, c’est un showman et je ne veux pas que tu te fasses bouffer par lui,” prévient sa partenaire.

Sur un contemporain...

Laurent a bien l’intention de faire un “show exceptionnel” et il est venu avec son trophée de gagnant pour motiver son coéquipier. Sami va-t-il étonner les quatre juges ? Le trio danse un contemporain sur “Trop beau” de Lomepal. Une performance de haut vol qui se termine par un saut dans le vide de Fauve. Standing ovation des juges et du public ! Jean-Marc Généreux félicite d'abord Fauve Hautot : “Ta créativité et tes chorégraphies… C’est bluffant”. Chris Marques est heureux de pouvoir "comparer" Sami à un gagnant de Danse avec les stars : “Tu as relevé le défi avec un brio incroyable”. Pour Jean-Marc Généreux, “on est sur la bonne voie”.



Voici les notes des juges : Patrick Dupont (9) Shy’m (9) Christophe Marques (8) Jean-Marc Généreux (8)

Total : 34 points. Ils sont deuxièmes au classement des juges.

