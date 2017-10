Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Plus que quelques heures avant le lancement dans Danse avec les stars 8 ! Cette année est synonyme de changement. Si les règles de base du programme n’ont pas changé, le décor a fait peau neuve et le jury s’est doté d’une nouvelle recrue. En effet, Nicolas Archambault viendra compléter l’équipe de choc formée par Fauve Hautot, Jean-Marc Généreux et Chris Marques. Autre nouveauté du programme : ce soir, il n’y aura pas d’élimination. Le premier prime permettra aux couples de prendre leurs marques et aux téléspectateurs de se faire un avis sur leur niveau.

Mais ce n’est pas tout ! Cette année, ce ne sont pas un ni deux mais bien dix présentateurs phares de TF1 qui co-animeront les primes avec Sandrine Quétier. Chaque semaine, une figure emblématique de la chaîne sera aux côtés de la présentatrice. Pour le lancement de l’émission, c’est Nikos Aliagas qui sera de la partie. Ce sera ensuite au tour d’Arthur, Christophe Beaugrand, Laurence Boccolini, Denis Brogniart, Christophe Dechavanne, Karine Ferri, Jean-Pierre Foucault, Jean-Luc Reichmann et Carole Rousseau d’être sur le plateau de DALS en direct.

Sandrine Quétier est très impatiente d’entamer cette nouvelle aventure. Sur son compte Instagram, elle a partagé un cliché d’elle entourée des membres du jury. "Let's DALS tonight ! Nous sommes dans les starting-blocks. On vous attend !", a-t-elle écrit sur le réseau social. On compte sur vous pour être au rendez-vous ce samedi 14 octobre dès 21 heures sur TF1.

Retrouvez toutes les images des répétitions sur MYTF1 !

Découvrez les futurs co-animateurs de DALS en vidéo :