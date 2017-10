Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

"Une danse qui vaut tous les mots". C'est ainsi que Sandrine Quétier décrit la prestation à couper le souffle de Tatiana Silva et son danseur Christophe Licata. Il faut dire que la danse avait de quoi susciter l'émotion. Samedi soir, la présentatrice météo de TF1 dansait pour sa maman disparue lorsque la Bruxelloise était adolescente. Un drame que la jeune femme ne pourra jamais effacer de sa mémoire. Pour lui rendre hommage, elle a choisi une danse contemporaine sur What about us de la chanteuse américaine Pink. Une prestation tout en volupté et sincérité pour la jeune femme qui promettait de "repousser ses limites"dans son portrait.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Tatiana Silva a relevé le défi imposé par son danseur avec brio. A la fin de la danse, la jeune femme a craqué dans les bras de son danseur, provoquant les larmes de ce dernier mais aussi des juges qui n'ont pas perdu une miette du spectacle auquel ils assistaient. Mais ce n'est pas tout ! Sandrine Quétier, la présentatrice de Danse avec les stars a été très touchée par ce qu'elle venait de voir. "Vous nous avez tous beaucoup touchés", a-t-elle déclaré la voix toute tremblante.

Et ce n'est pas la seule chorégraphie qui a ému l'animatrice. Celle de son ancien collègue de travail, Vincent Cerutti l'a également beaucoup touchée. Lorsque ce dernier a été éliminé face à Sinclair, la jeune femme était décontenancée. Malheureusement, c'est la règle dans Danse avec les stars. 10 choisis pour 1 vainqueur... Regardez :