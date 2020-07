Quel est le secret de la complicité entre Denitsa Ikonomova et Laurent Maistret ?

En tête du classement avec Laurent Maistret depuis le lancement de "Danse avec les stars", Denitsa Ikonomova est revenue dans "la Quotidienne" sur sa complicité avec son danseur.

113 points. C’est le score atteint par Laurent Maistret et Denitsa Ikonomova samedi, dans le dernier prime en date de Danse avec les stars. De quoi leur permettre de finir une nouvelle fois en tête du classement de l’émission. Entre la danseuse et son partenaire, ancien candidat de Koh-Lanta devenu présentateur télé, l’osmose est au rendez-vous.

Interrogée mardi soir dans la quotidienne de Danse avec les stars, Denitsa Ikonomova a dévoilé le secret de la complicité qui la lie à Laurent Maistret. Des déclarations ont de quoi surprendre et donner le sourire. "Laurent fait des blagues un peu pourries, je peux faire semblant de rire pour lui faire plaisir", avoue-t-elle ainsi en riant. La complicité qu’elle arrive à créer avec ses partenaires est d’ailleurs la clé du succès de la danseuse qui a mené à la victoire Rayane Bensetti en saison 5 et Loïc Nottet lors de la saison 6 : "Je travaille fort, on a une bonne complicité, on s’entend bien. J’essaie toujours de trouver la chose qui nous relie."

Sa réaction en découvrant son partenaire

Si Denitsa Ikonomova est ravie et fière des "performances de ouf" de Laurent Maistret, elle avoue en plaisantant qu’elle aurait bien aimé cette année souffler un peu. "Je me suis dit : ‘L’année avec Rayane s’est super bien passée. Après ils m’ont donné Loïc qui était un super bon danseur. Là je me suis dit : ‘Cette année, je peux peut-être me reposer un peu, faire des chorés moins difficiles. Peut-être que j’aurais quelqu’un d’un peu plus débutant et du coup je vais faire des chorés de base’. Quand j’ai vu Laurent, je me suis dit : ‘Oh non ! Il faut encore que je me creuse le cerveau pour trouver des trucs impressionnants car je sais qu’il peut les faire’.

Rendez-vous ce jeudi 10 novembre 2016 à partir de 20h55 sur TF1 pour suivre le nouveau prime de Danse avec les stars. En attendant, redécouvrez ci-dessous le jive de Denitsa Ikonomova et Laurent Maistret :