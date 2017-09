Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

La chanteuse Camille Lou a révélé son premier single intitulé "Self Control" ce vendredi 15 septembre.

Découverte dans les comédies musicales "1789 : les Amants de la Bastille" et "La légende du roi Arthur" et après avoir fait sensation jusqu’en finale de la dernière saison de Danse avec les stars aux côtés de Grégoire Lyonnet, Camille Lou se lance en solo avec un tout premier single baptisé "Self Control". Il y a quelques jours, elle teasait la sortie de ce hit sur ses réseaux sociaux : "Je vous avais dit que de jolies choses se préparaient…"

Ce premier titre annonce la sortie de son tout premier album "Love Me Baby" prévu pour le 17 novembre prochain. La jeune chanteuse de 25 ans y revisite, à la sauce électro-pop, les tubes de son aînée, Sheila, l’artiste aux 85 millions de disques vendus. Sur le disque, le public pourra retrouver les reprises de "Spacer", "Les Rois Mages" ou encore "Les gondoles à Venise" mais aussi des chansons moins connues comme "La tendresse d’un homme" et "Pour te retrouver". Enfin, Camille Lou a invité Sheila a chanté avec elle sur "L’Ecuyère", chanson oubliée par le public de 1982 et réenregistrée par les deux chanteuses il y a plusieurs semaines.



"Love Me Baby" s’inscrit dans la lignée d’un autre album de reprises qui a remporté beaucoup de succès : "My Way" (2016). Interprété par Matt Pokora, il rendait hommage au répertoire culte de Claude François.







Je vous avais dit que de belles choses se préparaient.. 😍😱♥️ #SelfControl #LoveYouBcp Une publication partagée par Camille Lou (@camillelouofficiel) le 7 Sept. 2017 à 3h41 PDT

