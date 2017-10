Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Après Nikos Aliagas, Christophe Dechavanne et Laurence Boccolini hier soir, c'est au tour de Jean-Luc Reichmann de prendre les rennes de la Red Room pour accueillir les premières impressions des danseurs en herbe après leur prestation et découvrir les notes artistiques et techniques des juges.

Sur son compte Twitter, Jean-Luc Reichmann a écrit : "Bon ... la semaine prochaine c'est mon tour ! Pour la soirée des juges qui vont danser . Juger les juges ! ... Le top". En effet, pour le prime de la semaine prochaine qui aura lieu exceptionnellement le Jeudi 2 novembre pour laisser la place aux NRJ Music Awards Samedi 4 novembre prochain, les juges prennent le pouvoir et se transforment en coach. Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot, Chris Marques et Nicolas Archambault vont prendre sous leurs ailes deux duos de danseurs chacun afin de les emmener le plus loin possible !



Hier soir, pour le troisième prime placé sous le signe de la "crazy night", c'est Hapsatou Sy qui a été éliminée de l'aventure Danse avec les stars juste après son amoureux Vincent Cerutti, malgré une très belle performance sur un bollywood au côté de son partenaire Jordan Mouillerac.





