Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

La semaine prochaine, Girl Power sur le plateau de Danse avec les stars ! Après Nikos Aliagas et Christophe Dechavanne, c'est autour de Laurence Boccolini de co-présenter l'émission musicale de TF1 aux côtés de Sandrine Quétier. La jeune femme qui présente Money Drop, les Cerveaux ou encore le Grand Blind Test viendra prêter main forte à l'animatrice de 50' Inside. Elle accueillera les couples de danseurs après leur prestation et donnera le résultat des notes. Co-animer Danse avec les stars est comme un retour aux sources pour l'animatrice de TF1. Dans les colonnes du magazine TV grandes chaînes, Laurence Boccolini a évoqué ses années de danseuse. "Le seul ballet que je n’ai pas dansé, c’est Le lac des cygnes, et j’en ai toujours été très triste (pourtant, à l’époque, j’avais le physique d’un cygne vraiment très maigrichon)", se souvient-elle.

Comme n'importe quelle danseuse, la jeune femme a livré quelques anecdotes humiliantes sur ses années à fouler les parquets de danse : "Mon pire souvenir, c’est quand le danseur principal m’a involontairement flanqué son pied en pleine figure pendant un gala", raconte-t-elle avec humour. Et d’ajouter : "J’avais 10 ans et lui 25 ! J’ai aussi perdu une bretelle de mon tutu... mais, heureusement, c’était un autre jour !" Laurence Boccolini, danseuse mais aussi chanteuse... Souvenez-vous, l'année dernière, l'animatrice poussait la chansonnettepour Fauve Hautot et Nicolas Archambaultdans Les Cerveaux, regardez !