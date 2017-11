Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

C'est au tour de Joy Esther de découvrir avec qui elle dansera samedi soir. Une surprise de taille (et c'est le cas de le dire) pour la jolie comédienne !

La semaine du switch a commencé et les Stars de DALS vont avoir du pain sur la planche car cette fois-ci, il va falloir non seulement répéter les chorégraphies d'arrache-pied, mais aussi apprendre à travailler avec un tout nouveau danseur. Joy Esther, qui forme un duo du tonnerre avec Anthony Colette, va changer totalement d'ambiance ! En effet, la comédienne foulera le dance-floor avec Christian Millette, le danseur d'Elodie Gossuin. Très heureuse de se trouver en duo avec lui, l'actrice lui a sauté dans les bras lorsqu'elle l'a vu franchir la porte. Une chose est sûre, entre la star et son nouveau partenaire, la complicité est déjà là !

Afin de permettre à Joy Esther de découvrir par elle-même avec qui elle dansera samedi, trois boites remplies d'indices ont été mises à sa disposition. Dans la première, elle a trouvé trois caleçons, dans la seconde une figurine de Hulk qui laissait présager un homme assez grand et musclé et dans la troisième...une bouteille de sirop d'érable !

Si Joy Esther est ravie d'avoir Christian Millette comme nouveau coéquipier, elle apprécie moins la danse qu'ils vont devoir réaliser à deux : un two-step, son pire cauchemar. Pour savoir si la belle réussira son pari mettra le feu lors du prime aux côtés de Christian Milette, rendez-vous samedi soir, à 21h sur TF1.