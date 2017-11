Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Après Elodie Gossuin et Camille Lacourt, c’est Agustin Galiana qui a enfin pu découvrir sa partenaire pour le prochain prime de Danse avec les stars. Alors qu’il dansait avec Candice Pascal depuis le début de cette saison 8, le bel Espagnol de Clem doit travailler une nouvelle chorégraphie en compagnie d’une autre danseuse lors de cette semaine du Switch. Et ce sont les internautes qui ont eu le pouvoir de changer les couples de l’émission de TF1.

Après quelques jours de suspense, Agustin Galiana a découvert, en bas de chez lui, l’identité de sa danseuse d’un soir. Pour lui annoncer la nouvelle, cette dernière s’est installée au volant d’un véhicule pour jouer son chauffeur. De quoi surprendre le comédien qui n’a pas caché sa joie en voyant qu’il faisait équipe cette semaine avec Marie Denigot. "C’est cool ! J’avais une petite idée. Mais je ne savais pas du tout que c’était toi ! On va s’amuser !", a-t-il clamé.

"Cette semaine, tu vas avoir l’honneur de faire ta première danse standard. Pour ce tableau, on va faire un foxtrot. C’est extrêmement difficile parce que c’est très lent", lui a confié la danseuse qui accompagnait auparavant Leni-Kim. "C’est sympa, on change de danseuse et on m’a mis le standard le plus difficile", a répondu avec humour Agustin Galiana.

Que va donner la collaboration entre le comédien et Marie Denigot ? Réponse ce samedi à 21h sur TF1 dans le prochain prime de Danse avec les stars !