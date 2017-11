Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

La belle collaboration entre Christophe Licata et Tatiana Silva, c’est du passé ! Tout du moins pour cette semaine ! Le binôme qui brille sur le parquet de Danse avec les stars depuis le début de l’aventure est en effet séparé pour la semaine du Switch. Alors que le danseur accompagne Elodie Gossuin, la jolie Miss Météo de TF1 va faire équipe avec celui qui n’est autre son chouchou : Anthony Colette.

Ravie du choix des internautes invités à voter pour former les nouveaux couples, Tatiana Silva a sauté de joie en découvrant que ces derniers avaient réalisé "son rêve". "On va rigoler", a d’ailleurs confié l danseur qui est l’une des nouvelles recrues de l’émission de TF1. "Cette semaine on va danser ensemble, tous les deux. On va travailler des petites choses sur toi. Déjà pour moi, j’ai envie que cette semaine, quand on va danser ce samedi, tu sois plus expressive et tu t’éclates un peu plus quand tu danses. Que le public sente que tu maîtrises ta chorégraphie", poursuit-il.

Pour cette semaine du Switch, Tatiana Silva et Anthony Colette vont danser "un jive". Une danse qui inspire totalement la Miss Météo. "Il faut du souffle pour le jive. Ce n’est pas un truc comme un poulet qui danse ? Tu vois ça lève toujours sa jambe comme ça", affirme-t-elle ainsi avant de commencer les répétitions. Le couple inédit doit travailler d’arrache-pied cette semaine pour séduire le jury et les téléspectateurs. Ces derniers pourront en effet, avant de départager les duos, donner une note pour chaque prestation. Vont-ils être séduits par le jive de Tatiana Silva et Anthony Colette ? Réponse ce samedi dans Danse avec les stars à suivre à 21h sur TF1 !

Revivez ci-dessous la dernière prestation de Tatiana Silva et Christophe Licata :