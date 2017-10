Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Après un prime très riche en émotions sur la « personal story » la semaine dernière, le prime de Danse avec les stars de ce samedi 27 octobre était placé sous le signe de la ». Chaque couple de danseurs avait en effet pour mission de lâcher prise et de proposer un truc complètement dingue au milieu de leur chorégraphie. Camille Lacourt et Hajiba Fahmy ont choisi de s’embrasser pendant 30 secondes, Elodie Gossuin s’est littéralement mise à nue et Agustin Galiana s’est jeté du haut d’un mur. Mais la séquence la plus crazy de la soirée, on la doit à Arielle Dombasle et son partenaire Maxime Dereymez.

En effet, l’amoureuse de l’amour a impressionné les juges et téléspectateurs avec tango et un french cancan au rythme de « Libertango » de l’artiste Grace Jones. Fauve Hautot a notamment salué « la complexité de passer d’une danse à une autre, d’un tango qui est très sensuel à un French Cancan qui est hyper festif ». « Quel défi de ouf, respect, » a clamé Jean-Marc Généreux. « Je vous ai trouvé splendide ! Le défi a été relevé avec brio. C’est exactement pour ça que je voulais vous voir dans Danse avec les stars. Je savais que vous pouviez danser comme ça, » a félicité Chris Marques. Sans surprise, c’est donc Arielle Dombasle qui a décroché le bonus de 20 points qui était destiné au couple le plus « crazy » et qui obtient donc la première place du classement des juges hier soir, avec un total de 80 points.

A l’issue de ce prime de folie animée par Sandrine Quétier et Laurence Boccolini, c’est Hapsatou Sy qui a quitté l’aventure. Jeudi prochain, les juges prennent le pouvoir dans Danse avec les stars puisqu’ils vont coacher chacun deux couples de danseurs. Ça promet encore de belles prestations !

Revoir les premiers pas d'Arielle Dombasle en danseuse du Moulin Rouge :





Danse avec les stars, Jeudi 2 novembre à 21h00 sur TF1 !