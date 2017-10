Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

Les dix couples de Danse avec les Stars ont passé un petit test de complicité afin de savoir si ça "collait" entre eux… Et nous avons le droit à quelques révélations surprenantes… et hilarantes !

Entre les stars et leur partenaire de danse, ça matche ou ça ne matche pas ? Pour cette huitième saison de Danse avec les Stars, les duos ont-ils été bien choisis ? Grâce à un test de complicité, nous avons enfin la réponse !



Qu’ont-ils pensé lors de leur première rencontre ? Agustin Galiana était "content" de faire la connaissance de sa partenaire Candice Pascal. Tellement qu’il a répété ce mot 500 fois, laissant penser à la danseuse professionnelle qu’il ne savait dire que cela en français… Si Hajiba Fahmy était "ravie" de se retrouver au côté de Camille Lacourt, ce dernier se contentera d’un simple "ok" pour décrire leur rencontre. De quoi vexer sa partenaire !



Que préfèrent-ils chez leur partenaire ? Coach sévère, Denitsa semble donner du fil à retorde à Sinclair. En effet, celui-ci avoue aimer les mains fortes de sa partenaire, bien que petites ! "Elle m’attrape les mains et elle serre d’une force… J’ai les mains bleues !" a-t-il confié. Camille Lacourt a un petit faible pour les belles courbes de sa partenaire et n’a pas hésité à lui avouer que chez elle, il préférait ses fesses ! Vincent Cerutti, en duo avec Katrina Patchett se font rire mutuellement et aiment leur humour. Voilà qui est important dans un "couple" !



Ce test de complicité s’est révélé plutôt positif et une bonne alchimie semble régner au sein de la famille Danse avec les stars. Nul doute, cette bonne entente donnera naissance à de magnifiques chorégraphies lors des prochains prime !

