Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Cette année, Sandrine Quétier est l'animatrice de Danse avec les stars. Mais elle ne sera pas la seule... MYTF1 vous en dit plus.

Cette année, un ancien animateur de Danse avec les stars est au casting de cette huitième saison. Cette personne, c'est Vincent Cerutti. Après avoir animé l'émission aux côtés de Sandrine Quétier pendant 5 saisons consécutives, le chéri d'Hapsatou Sy tronque son costume d'animateur pour celui d'apprenti-danseur. Mais alors, qui animera Danse avec les stars aux côtés de Sandrine Quétier ? Sachez d'ores et déjà que de gros changements au niveau de la programmation vont opérer cette saison. Chaque samedi, un animateur emblématique de TF1 viendra co-présenter la soirée avec l'animatrice principale. Son rôle sera de soutenir les stars et leurs danseurs et de les faire réagir aux notes des juges dans la Red Room. Voilà qui promet de faire des étincelles !

Cette année, des stars issues de milieux artistiques très différents foulent le parquet de Danse avec les stars. Chris Marques, le juge emblématique de l'émission de danse admet ne pas savoir comment se déroulera l'émission ni même qui seront les couples à atteindre la finale. « Je n'ai aucune idée de la finale cette année. On a un cast qui est surprenant, il vont chacun se dévoiler différemment au fil des semaines, et je ne sais pas qui va vraiment avoir cette énergie pour aller jusqu'au bout, cette envie, ce travail et cette dévotion qui est nécessaire pour arriver en finale de danse avec les stars », admet-il.

Danse avec les stars, samedi 14 octobre à 21h00 sur TF1 !