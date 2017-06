Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Shy’m, ex-candidate et juge de "Danse avec les stars", a une nouvelle fois changé de tête comme elle l’a montré dans un cliché posté sur Instagram. Un changement qui n’est pas le seul engagé par la chanteuse ce mois-ci !

"Elle change de coupe comme de chemise". Ce dicton revisité colle parfaitement à l’état d’esprit de Shy’m qui aime changer de tête au gré de ses envies. Après être passée au blond puis s’être affichée en mai dernier avec des tresses, l’interprète d’Et alors ! a dévoilé une nouvelle coiffure il y a quelques jours. Un changement, opéré notamment pour une séance photo, qui a beaucoup plu à ses fans. "Tellement charmante", "j'adore la coupe de cheveux", "tout te va", "trop belle je craque", "mon Dieu quelle perfection", "trop belle", "quelle beauté", peut-on lire dans les commentaires.

Ce changement d’ordre capillaire n’est pas le seul virage pris par Shy’m en ce mois de juin 2017. La chanteuse, qui a brillé en tant que candidate, puis juge, dans l’émission Danse avec les stars, vient de se lancer un nouveau défi. Elle a accepté de présenter dans quelques mois un télé-crochet diffusé sur le petit écran français. Une nouvelle carrière d’animatrice qui la ravit totalement. "J'ai été curieuse de pouvoir endosser un autre rôle, de pouvoir apprendre d'autres choses aussi et d'avoir peut-être une nouvelle corde à mon arc. J'aime les nouvelles aventures, les nouveaux voyages, les nouvelles expériences, les nouveaux challenges, j'aime avoir peur également... et au-delà de tout, j'aime apprendre. Je suis ravie et excitée !", a-t-elle confié au site internet de Gala.