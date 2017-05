Par SB | Ecrit pour TF1 |

Shy’m publiera son sixième album à la rentrée prochaine. En prélude à celui-ci et pour susciter l’attente chez les fans, la chanteuse dévoile Si tu m’aimes encore. Un nouvel extrait après Mayday, mis en écoute il y a quelques semaines. Et avec ce nouveau single, Shy’m prouve qu’elle n’est toujours pas prête à s’enfermer dans un style musical particulier, mais préfère naviguer entre les genres.

Quand Mayday est un titre très urbain aux influences résolument électronique, Si tu m’aimes encore est une ballade intimiste pleine de nostalgie et de tendresse. Écrite par son mentor, K-Maro (à qui on doit déjà l’écriture de Femme de couleur), cette nouvelle chanson raconte une histoire d’amour qui s’est brisée sur des notes de piano.



Shy’m devait interpréter ce titre lors d’une mini-tournée acoustique prévue pour ce mois de juin. Cependant, l’ancienne jurée de Danse avec les stars a préféré annuler la série de concerts afin de concentrer au maximum sur la finalisation de son nouvel album attendu pour le mois de septembre. Son dernier album, Solitaire, remonte à 2014. Et pour le sixième, la belle a décidé de prendre son temps et surtout de s’investir au maximum. Dans une interview à Contact FM, elle confiait : « Je suis très contente de la tournure que ça prend. J’ai écrit et composé la moitié. C’est donc un investissement encore plus personnel sur celui-ci ».