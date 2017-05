Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Voilà, l’été ! La chanteuse grande gagnante de la saison 2 de Danse avec les stars sait comment faire plaisir à ses fans. La chanteuse, très active sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, partage très souvent les moments forts de son quotidien. Et hier, elle tenu à célébrer à sa manière le retour du soleil. Shy’m a, en effet, posté sur Instagram hier, une photo qui a littéralement fait l’effet d’une bombe dans la communauté de la jeune femme. On l’a découvre très sexy en bikini adossée à une sublime voiture rouge vintage. Il s’agit sans aucun doute d’une photo prise pendant les vacances d’été de Shy’m et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette photo fait rêver.

En légende de cette photo très caliente, on pouvait lire : "I Feel It Coming. Afterwake #TBB #Summeriscoming". Et comme on pouvait s’y attendre, cette photo très sexy de Shy’m a suscité de nombreuses réactions sur Instagram. La chanteuse a, une nouvelle fois, battu des records de likes. Les compliments ont inondé la page de Shy ‘m. « OMG », « Un missile », « Beauté », « Canon », « La plus belle ». Avec ce cliché, Les fans de la chanteuse ont désormais hâte de découvrir la prochaine photo sexy qu’elle publiera sur son compte Instagram.