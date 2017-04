Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Attention les yeux ! La température s’apprête à monter d’un cran. Très active sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, Shy’m poste régulièrement des photos de son quotidien ainsi que des moments forts avec sa communauté. Elle partage tout et n’hésite pas à dévoiler son corps très sexy et parfaitement musclé. Celle qui a remporté la saison 2 de Danse avec les stars au bras de Maxime Dereymez a posté une photo sur Instagram qui a fait l’effet d’une bombe. On la découvre, en effet, allongée sur un lit dans une position très lascive. Un selfie qui met particulièrement en avant la poitrine de la jeune femme et qui a également beaucoup fait parler chez les fans de la chanteuse.

Comme on pouvait s’y attendre, ce cliché très sexy de l’ancienne membre du jury de Danse avec les stars (saison 3 et 4) a suscité de nombreuses réactions dans sa communauté. Avec ce cliché, Shy’m récolte près de 25000 likes. Les commentaires ont fusé pour saluer la beauté de la jeune femme. On pouvait notamment lire : "t’es vraiment trop magnifique", "mais qu’elle est jolie ma copine", "canon", "t’es sublime". La communauté de Shy’m est plus que jamais solidaire de la chanteuse. On a désormais hâte de découvrir quel sera le prochain cliché sexy qu’elle postera sur Instagram.





Académique 👯 Une publication partagée par Instashym (@instashym) le 6 Avril 2017 à 0h02 PDT

