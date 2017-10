Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Les répétitions ont commencé et le premier prime de DALS arrive à grand pas. Résultat, certaines stars commencent à sentir le stress monter peu à peu et ont tout à coup peur de ne pas être à la hauteur ! C'est ce qui arrive à Sinclair, qui a posté sur son compte Instagram une vidéo très drôle dans laquelle il ironise sur la phase qu'il a trop entendue : " Tu es musicien, donc tu sais danser" , une affirmation avec laquelle l'artiste n'est pas tout à fait d'accord et qui semble lui donner des sueurs froides. Après l'avoir vue, ses fans n'ont pas hésité une seconde à essayer de le remotiver : "Courage, tu vas y arriver" ou encore 'On croit en toi" a-t-on pu lire dans les commentaires.



Un duo de choc avec Denitsa Ikonimova

Sinclair ne devrait pas s'en faire autant ! En effet, il forme équipe avec Ia talentueuse Denitsa Ikonomova, la danseuse star de la troupe. A 30 ans, la jeune femme a déjà remporté trois fois DALS avec Rayane Bensetti, Loïc Nottet et Laurent Maistret. Elle a ainsi démontré qu'elle était une danseuse hors pair et qu'elle savait transmettre comme personne son amour pour sa discipline. Réussira-t-elle son pari cette saison pour la quatrième année consécutive ?





"T'es musicien donc tu sais danser" #dals A post shared by Sinclair (@sinclair_off) on Oct 5, 2017 at 1:01am PDT

