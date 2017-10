Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

La danse en couple n’est pas une discipline facile. Bien au contraire ! Et malgré les précieux conseils de Denitsa Ikonomova – qui a remporté plusieurs fois le concours – Sinclair peine à se lâcher. Pas facile pour lui d’être à l’aise face à la jolie brune : « Ce qu’il faut, c’est que je trouve cette complicité, maintenant qu’il y ait 5, 8, 14 personnes autour de moi à danser, ce sera aucun problème. C’est plus compliqué de me retrouver à l’aise dans la danse avec toi qu’avec 15 personnes », a-t-il confié à sa partenaire. Pour tenter de détendre l’atmosphère, la danseuse professionnelle a donc convié ses autres copines, Hajiba Fahmy qui danse initialement avec Camille Lacourt et Marie Denigot, la partenaire de Lenni-Kim. Une chance pour le chanteur !

Ce samedi 14 octobre, Sinclair devra dépasser ses craintes pour le premier prime. Le duo aura pour mission de présenter une samba au jury composé de Fauve Hautot, Chris Marques, Jean-Marc Généreux et le nouveau venu dans le programme, Nicolas Archambault. Heureusement, Sinclair pourra compter sur le soutien de Sandrine Quétier et Nikos Aliagas, le co-animateur de ce lancement qui aura la chance de commenter les prestations avec les stars en direct de la Red Room. Soyez donc au rendez-vous ! En attendant, retrouvez toutes les images des répétitions sur MYTF1.

J-1 avant le grand prime de Danse avec les stars !