Hier soir, c’est Sinclair qui a été éliminé de la compétition après six semaines d’aventure et malgré une dernière prestation saluée. Sur Twitter, les messages de soutien sont nombreux.

C’est la règle dans Danse avec les stars, un couple quitte l’aventure à l’issue de chaque prime et c’est toujours un moment très chargé en émotion pour tous. Après Arielle Dombasle il y a deux semaines, c’est Sinclair qui a été éliminé de la compétition hier soir. "Je me sens libéré au sens positif, il y a une pression qui retombe" a confié le chanteur à la caméra de MYTF1 quelques minutes seulement après son élimination. "Je me sens super fier parce que c'est comme un combat, je me suis battu. Je peux pas dire que je suis content de partir mais Denitsa a réussi à faire de moi un petit danseur" avoue Sinclair une note très positive pour l’ensemble : "Je vais retenir qu'on peut réussir à faire des choses qui paraissent impossible».

Sur Twitter après son élimination hier soir, beaucoup d’internautes ont regretté son départ tout en saluant ses belles prestations et son courage : "Je suis tellement dégoutée de vous voir partir. Vous allez nous manquer" écrit un internaute. "Vous pouvez être fiers de votre aventure, peu importe la destination, l'essentiel c'est qu'elle soit belle ", "Félicitations d'avoir autant fait progresser Sinclair".

Nul doute que cette aventure aura beaucoup apporté à Sinclair qui ne retiendra que "le plaisir de la danse". Quant aux fans de Denitsa Ikonomova, ils devront patienter jusqu'à la saison prochaine pour voir danser la jeune femme.

