Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Pour avancer dans cette aventure, il va falloir chercher des émotions au plus profond de vous-même, est-ce quelque chose qui vous fait peur ?

Aller chercher mes émotions non, mais les exprimer par la danse et lâcher prise sur les mouvements et la prise d’espace, oui.





Quelle est la danse que vous craignez le plus ?

Toutes, vraiment.









Pourtant, vous avez un petit peu d’avance sur les autres candidats car vous avez été le premier à connaître votre partenaire, vous avez pu vous préparer…





Elle n’était pas en France donc je n’ai pas pu la contacter et je n’ai pas regardé ses vidéos ni rien. J’ai une chance incroyable qu’il s’agisse de Denitsa Ikonomova car elle a prouvé que ce qu’elle faisait menait à la victoire. Et même si ce n’est pas forcément ce que je recherche je sais qu’elle va me guider à travers cette expérience.











Comment appréhendez-vous le premier prime ?



On en est tellement loin… On commence à stresser quand on a quelque chose à perdre pour l’instant je n’ai rien à perdre. Je suis dans l’apprentissage, dans la découverte. Même si c’était demain, je serais serein.







On vous a connu aussi en tant que juge. Est-ce que ce n’était pas finalement un moyen de se mettre en retrait et de ne pas se livrer ?





Si, il n’y a pas plus escroc que la position de jury ! (rires) C’est pour ça que mon engagement était dans le ressenti.





Est-ce que vous avez peur du retour du public ?





Je viens juste monter ce que je suis, je ne viens pas faire de la séduction. On verra ce que ça donne.







Vous souvenez-vous d’un moment gênant lié à la danse ?

C’est régulier ! Et en même temps cette gêne elle veut dire un truc, c’est qu’il y a quelque chose à creuser.