Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Lors de la semaine du Switch, les couples formés au début de l’aventure ont été mélangés pour nous offrir un spectacle de folie au cours duquel aucun duo n'a été éliminé. Cette semaine, la compétition reprend ses droits et toutes les stars sont en danger. Et pour ce nouveau prime, le niveau monte encore d'un ton et le classement risque fort d'être chamboulé.

Au côté de Sandrine Quétier, c'est Karine Ferri qui enfilera le rôle de co-animatrice d'un soir et qui accueillera nos 7 Stars encore en compétition pour La Family Choice ! Et oui, surprise pour nos célébrités : ce sont leurs proches qui ont choisi les titres sur lesquels elles vont devoir danser. Ces choix vont permettre de mieux les connaître puisqu'il s'agit de chansons qui ont marqué des moments importants de leur vie. Mais ce n’est pas tout ! Un deuxième défi les attend avec le concours du meilleur porté.Tous les couples seront appelés à tour de rôle pour se présenter sur le parquet et faire leur porté. A la fin de l’épreuve, les juges délibèrent et le meilleur gagne 10 points supplémentaires. Nos célébrités ne sont pas au bout de leur peine... Les notes obtenues vont être additionnées aux notes de la soirée Switch de la semaine dernière donc rien n'est encore joué pour nos apprentis danseurs !



