Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

La danse, c'est un vrai métier, et tenter quelques pas devant une assemblée peut vite finir en catastrophe ! Nos stars ont elles aussi, comme nous tous, été confrontées à des moments gênants, drôles et carrément improbables liés à la danse. En exclusivité pour MyTF1, elles sont revenues sur ces souvenirs qui valent le détour.

Camille Lacourt se souvient bien de son plus grand moment de gêne, lors de son mariage : "J'étais devant 100 personnes, je devais danser sur "Halo" de Beyoncé et c’était horrible. En réalité c‘était plus un long calin sur une belle musique mais on est rentré sur scène sur une autre musique sur laquelle il fallait danser...et ce n’était pas le moment le plus agréable !". Pour Elodie Gossuin , le souvenir le plus improbable s'est déroulé devant la France entière et vous y avez peut-être même assisté : "C’était pendant le gala de Miss France. On était en direct et être décalée en permanence de toutes les autres candidates c’était plutôt gênant !" Hapsatou Sy, de son côté, se rappelle d'un souvenir de son enfance : "J'ai bricolé à la maison une sorte de salopette sur laquelle j’avais brodé une grosse virgule pour imiter une certaine marque. J'ai enfilé une petite casquette, puisque j’étais toute petite jusqu'à mes 18 ans...puis je me suis mise à reproduire la chorégraphie de Michael Jackson que j'avais apprise pour le spectacle de fin d'année".





Mais la palme du souvenir le plus embarassant revient à l'actrice Joy Esther : "Un jour, j’attendais un pote chez moi pour déjeuner, raconte-t-elle. Il me dit qu'il arrive. Moi je descends vite chercher du pain et je reviens et tombe sur sa voiture garée, et je me mets à danser devant avec ma baguette, sur le capot et tout. Ce n’était pas lui au volant. Un grand moment de solitude..." Une anecdote dont elle se souviendra lontemps !