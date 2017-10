Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Participer à l’émission Danse avec les stars est un vrai challenge pour nos apprentis danseurs. Et pour cause, si certaines stars ont l’habitude de se produire sur scène, d’autres sont novices en la matière. Alors que les répétitions ont commencé, les célébrités tentent d’en apprendre le plus possible pour réussir à se lâcher le jour J. Car lâcher prise…. Tel est l’enjeu de cette compétition ! Mais est-ce que les candidats sont vraiment prêts à se lâcher et montrer leur émotion ? En exclusivité pour MYTF1, Hapsatou Sy, Camille Lacourt et les autres ont répondu à la question.

Pour Camille Lacourt, "Ça fait partie du jeu" : "Je pense que dans tous les sports pour être le meilleur, il faut lâcher prise à un moment donné. Il faut arrêter de penser à la technique... Même si ce n’est pas terrible je n’ai pas envie d’avoir de regrets. Mon objectif c’est de me dire que j’ai tout donné le jour J", a-t-il confié. Elodie Gossuin est prête aussi a brisé sa carapace mais cela s’annonce difficile selon son danseur Christian Milette : "J’essaye déjà de travailler la dessus car j’ai remarqué vite qu’on pouvait atteindre de très bons résultats si on avait un peu plus de lâcher prise. Elle intériorise encore un peu beaucoup les choses", confie-t-il.

Sinclair semble être dans la même situation : "Exprimer ses émotions par le corps et lâcher prise justement sur les mouvements et la prise d’espace ça va être compliqué car je ne vais pas pouvoir me cacher…", avoue l’artiste. De son côté, Hapsatou Sy veut aussi lâcher prise : "J’ai toujours été hypersensible, j’ai toujours été une femme très forte comme une femme très faible qui pleure quand elle est touchée et en même temps qui sait garder une certaine froideur. Il va falloir que j’arrive à faire tomber ce masque, que je lâche prise, que je lâche le contrôle pour être juste la femme que j’ai envie d’être", conclut-elle. Une chose est sûre, les prochains primes de Danse avec les stars risquent de nous réserver de belles surprises…