Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Dans quelques jours les dix stars sélectionnées entreront en piste pour plusieurs semaines de compétition. Avant de se lancer, nos apprentis danseurs s’entraînent d’arrache-pied avec les danseurs. Les duo semblent d’ailleurs très bien fonctionner puisque la plupart des couples sont déjà très soudés. Quelques jours seulement après le début des répétitions, la bonne ambiance et l'osmose sont bien présentes… En exclusivité pour MYTF1, Hajiba Fahmy, Christian Milette, Denitsa Ikonomova et les autres ont répondu à nos questions !

Ainsi, les danseurs ont déjà leurs avis sur les stars qui fouleront le parquet de Danse avec les stars. Hajiba Fahmy, la partenaire de Camille Lacourt ne tarit pas d’éloges sur le nageur : "Camille, il a une notion du corps assez bonne. C’est assez facile de lui expliquer et de lui faire comprendre. Par contre, il ne connaît pas ses limites en danse," nous a-t-elle révélé.

De son côté, Christian Milette a déjà une idée bien précise du niveau de sa partenaire Elodie Gossuin et veut l’aider à se libérer de sa carapace : "J’essaye déjà de travailler la dessus car j’ai remarqué très vite qu’on pouvait atteindre de très bons résultats si on avait un peu plus de lâcher prise. Elle intériorise encore un peu beaucoup les choses", a-t-il confié. Pour Denitsa Ikonomova, Sinclair doit passer au-dessus de ses défauts : "Ses défauts, c’est le lâcher prise. Il ne laisse pas assez son corps se lâcher. Il se fie trop à son cerveau. Il faut qu’il se libère ", a-t-elle déclaré. Parviendra-t-elle à le faire progresser ? Affaire à suivre...