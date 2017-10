Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

21h27 - les juges attribuent leurs notes à Arielle Dombasle :

Nicolas Archambault = 7

Jean-Marc Généreux = 6

Fauve Hautot = 6

Chris Marques = 5

soit un total de 24 points.

21h25 - Sandrine Quitter rappelle l'importance des notes glanées ce soir par nos stars apprenties danseuses. En effet, s'il n'y aura pas d'élimination, les notes seront additionnées à celles de la semaine prochaine et ce classement final mettra ceux qui ont les moins bons scores en danger.

21h23 - Maxime Dereymez n'avait pas apprécié les chaussures compensées de son élève, Nicolas Archambault n'a pu que se montrer d'accord avec le danseur. Aussi, des chaussures de danse lui permettront de mieux finir ses gestes dans le bas du corps. Un avis partagé également par Chris Marques.

21h20 - Un départ canonissime. Il faut appeler les urgences car là il y a du feu partout" récompense Jean-Marc Généreux. Il demande à Arielle Dombasle de travailler plus son équilibre.

21h15 - Arielle Dombasle va entamer cette nouvelle aventure aux côtés de Maxime Dereymez. Artiste inclassable, muse... elle entend bien surprendre son public une nouvelle fois, et surtout son époux, Bernard-Henri Lévy. C'est sur un paso doble au son du tube de Jain, Makeba que la dame se lance.

21h12 - Quelle surprise de voir sur le plateau du Studio 217 Nikos Aliagas aux côtés de Sandrine Quétier. Comme l'explique la jolie présentatrice, chaque semaine, un présentateur de TF1 l'accompagnera pour présenter l'émission, suite au départ de Laurent Ournac.

21h10 - Le lancement de l'événement tant attendu, c'est maintenant !

Ce soir, Sandrine Quétier vous donne rendez-vous pour le grand lancement de la huitième saison de Danse avec les Stars. Dans moins d’une heure, l’événement tant attendu débutera sur TF1, marquant les premiers pas sur le plateau du Studio 217 de nos nouveaux candidats et de leurs danseurs professionnels. Alors, qui d’Arielle Dombasle, Sinclair, Camille Lacour, Tatiana Silva, Elodie Gossuin, Vincent Cerutti, Hapsatou Sy, Augustin Galiana, Joy Esther et Lenni-Kim bluffera le plus les quatre membres de notre jury ? Ce dernier - composé de Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot, Chris Marques et Nicolas Archambault le petit nouveau de la bande - devra noter dès ce soir les prestations des duos. Et si aucun d’entre eux ne sera éliminé lors de cette première soirée, les notes sont cruciales car elles seront additionnées à celles de la prochaine émission.