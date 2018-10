Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Cette nouvelle saison de Danse avec les stars a démarré sous les meilleurs auspices. Samedi dernier, les couples ont foulé le parquet de l’émission. Certains ont subjugué les membres du jury, d’autres n’ont pas fait l’unanimité. Malgré l’écart de niveau, les couples profitent de cette aventure humaine et semblent déjà très complices.

Et les téléspectateurs ont déjà leurs petits chouchous... Ils n’hésitent pas, en effet, à affubler toutes sortes de surnoms à leurs préférés. Ainsi, Héloïse Martin et Christophe Licata ont été affectueusement surnommés "Helolicatam". Le couple se fait d’ailleurs appeler comme cela sur les réseaux sociaux. De leurs côtés, Denitsa Ikonomova et Clément Rémiens ont aussi reçu un petit surnom : "Clemitsa" ou "TeamDement", tandis que pour Iris Mittenaere et Anthony Colette, c'est simplement "Anthoris".

Cette semaine, les candidats ont enchaîné les répétitions pour donner le meilleur d'eux-même. On peut les retrouver ce samedi 6 septembre sur TF1 ! En attendant, (re)découvrez quelques images du premier prime :