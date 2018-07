Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Christophe Licata est de retour ! Le danseur fait quelques pas de danse dans le nouveau clip de Joyce Jonathan. En effet, cette dernière est en pleine promotion de son quatrième album qui sera disponible à l'automne prochain. En attendant la sortie de son nouvel opus, elle fait patienter ses fans. Après avoir dévoilé un premier morceau intitulé On, elle a partagé un nouvel extrait de son disque : Je te déteste pas du tout.

La jeune femme a également partagé le clip de cette balade au piano. Et surprise ! Christophe Licata a accepté d’y participer. Dans la vidéo, le beau gosse de Danse avec les stars réalise une valse contemporaine avec la jolie brune. Une belle manière pour cette dernière de faire un clin d’œil au concours de danse de TF1 puisqu’elle avait participé à la saison 5 de l’émission avecJulien Brugel.

L’interprète de Ça Ira a tenu à remercier son partenaire "pour [sa] tendresse et [sa] poésie" sur son compte Instagram. De son côté, le danseur professionnel a lui aussi teasé la sortie du clip à ses fans sur les réseaux sociaux, visiblement très enthousiaste de cette nouvelle collaboration.









On ne vous en dit pas plus et on vous laisse découvrir le clip de Je te déteste pas du tout.





