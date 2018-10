Par Déborah Chouraqui | Ecrit pour TF1 |

Pour ce prime dédié à « l’amour » Terence Telle décide de danser en l’honneur de son petit frère Dimitri. Le jeune mannequin est très proche de son frère qu’il n’a pas envie de décevoir. Cette semaine c’est une nouvelle danse qui l’attend. Sa partenaire Fauve Hautot l’a mis en garde pendant les répétitions, « la samba ce n’est pas la danse la plus simple, donc il va falloir qu’il travaille à fond parce que j’ai pas envie de partir et je pense que lui non plus ».





Le duo s’est en effet retrouvé en ballotage la semaine passée, pas question pour eux de réitérer ce soir. D’autant plus que Fauve Hautot a réservé une surprise à Terence en proposant à son frère Dimitri de les rejoindre évidemment en secret sur le parquet. Surprise bien méritée, Terence Telle s’applique et se donne à fond pendant sa prestation sur une célèbre chanson entrainante de Will Smith. Mais une autre surprise attend notre duo ce soir. L’acteur français Alain Delon a profité de l’occasion du thème de « l’amour » pour faire sa déclaration à Fauve Hautot par vidéo. Elle reste sans voix et ne trouve qu’à dire « merci monsieur ».









Après s’être remis de leurs émotions, le moment est venu pour eux d’entendre la délibération du jury. « Je suis conquise » avoue sans retenue Shy’m en leur attribuant 9 points. Patrick Dupond leur accorde 8 points, et Chris Marques et Jean-Marc Généreux 7 points chacun. Terence Telle et Fauve Hautot se placent alors en deuxième position avec un total de 31 points, ex aequo avec Heloïse Martin et Christophe Licata.