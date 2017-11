Par Alexandra SOHET | Ecrit pour TF1 |

Samedi 11 novembre 2017, c'est le retour du Switch ! Et c'est à vous de former les 7 nouveaux couples grâce à l'application Switch de MYTF1.

Lors de la prochaine soirée Danse Avec les Stars, on change tout et c'est à vous de décider ! Grâce à l’application switch de MYTF1, c’est à vous d’attribuer à chaque Star un nouveau danseur ou une nouvelle danseuse ! Les couples ainsi reformés partiront en répétitions avec pour objectif de se produire sur le parquet, samedi 11 novembre, en direct sur TF1.

Cette année, le Switch est « no limit » !

Dès l’annonce du couple sortant à la fin de l’émission du jeudi 2 novembre, vous aurez jusqu’à samedi 4 novembre à midi pour switcher les couples. Et attention, cette année le Switch innove en vous permettant de former des couples mixtes ou non : toutes les combinaisons sont possibles, du moment que vous formez un couple inédit composé d’un danseur ou une danseuse professionnel(le) et d’une star homme ou femme ! Une seule contrainte : vous devez avoir formé tous les couples pour que votre participation soit enregistrée.

Pour réaliser vos switchs, c'est par ici :





Samedi 4 novembre à midi, l’ensemble des participations enregistrées via MYTF1 sera comptabilisé. Les Stars découvriront alors avec quel(le) danseur ou danseuse professionnel(le) ils devront démarrer leur semaine de répétitions. Restez bien connecté sur MYTF1 pour découvrir tout au long de la semaine, en exclusivité, les nouveaux couples que VOUS aurez formés ! Alors à vos marques, prêts, switchez !



En attendant cette soirée, revivez les OFF des répétitions ! C'est cadeau...